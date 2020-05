OMV droht ein Telekom-Schicksal

Bei der Telekom haben die Mexikaner das Sagen, die ÖIAG darf mit ihren 28,4 Prozent nur noch brav apportieren. Jahrelang schaute die Staatsholding zu, wie das Unternehmen immer schwächer wurde und holte trotzdem noch Dividenden heraus. Die SPÖ wetterte von Beginn an gegen den Deal, konnte ihn aber nicht verhindern. Der wirtschaftlich unbedarfte damalige ÖVP-Chef und für die ÖIAG zuständige Finanzminister Michael Spindelegger war zu blauäugig. Inzwischen bedauern selbst Spitzenvertreter der ÖVP die Übernahme der Telekom.Die Regierung will sich die Verfügungsgewalt über das in der ÖIAG geparkte Staatseigentum (neben OMV und Telekom noch die Mehrheit an der Post) zurückholen, will den sich selbst erneuernden ÖIAG-Aufsichtsrat unter Führung von Siegfried Wolf abschaffen und das Kontrollgremium wieder nach dem Aktienrecht besetzen. Hier geht es nicht um Parteipolitik, sondern darum, dass die Regierung, die auch die Verantwortung für die ÖIAG hat, nicht mehr tatenlos zuschauen will, wie mit dem Eigentum der Steuerzahler umgegangen wird.

Die Regierung ist empört über das Chaos bei der OMV, hat aber beim wichtigsten staatsnahen Großunternehmen keinerlei Handhabe. Im ersten Quartal 2015 soll die Änderung des ÖIAG-Gesetzes beschlossen werden. Das wollten schon Faymann/ Spindelegger, doch mit VP-Chef Reinhold Mitterlehner und Finanzminister Hans Jörg Schelling stehen die Chancen besser. Alle Beteiligten beteuern, dass keine Politgünstlinge in den Aufsichtsrat gehievt werden sollen. Warten wir’s ab.Auf ÖIAG-Chef Kemler, der Roiss vermutlich nicht "überleben" wird, könnte Ungemach zukommen. Muss der OMV-Boss tatsächlich Mitte 2015 gehen, stehen ihm etliche Millionen Abfindung zu. Er ist mit 3,4 Millionen Jahressalär der bestverdienende Vorstand aller im ATX gelisteten Unternehmen. Doch Roiss wurde erst im September 2013 bis zum Frühjahr 2017 verlängert. Das geht aufs Konto der ÖIAG, die Abu Dhabis wollten Roiss nur um ein Jahr verlängern. Daher könnten sich für Kemler Haftungsfragen stellen.