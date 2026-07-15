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Wirtschaft

Rochade bei Belegschaftsvertreterinnen im OMV-Aufsichtsrat

Wie das Medium „trend“ berichtet.
15.07.2026, 19:13

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FILE PHOTO: FILE PHOTO: A view of a logo of Austrian oil, gas and chemicals group OMV in front of their ReOil plant in Schwechat,

Die OMV-Aufsichtsrätin Nicole Schachenhofer ist mit 2. Juli aus dem Gremium ausgeschieden, berichtet das Magazin trend. Als Belegschaftvertreterin wurde sie von Karin Teufel ersetzt, bestätigte Alfred Redlich, Vorsitzender des OMV-Angestelltenbetriebsrats den Vorgang gegenüber dem Medium. 

OMV verabschiedet Kommunikationschef

Abberufung und Entsendung seien entsprechend aller Vorgaben erfolgt. trend schreibt von angeblichen, vorangegangenen Streitigkeiten unter Belegschaftsvertreterinnen im Aufsichtsrat.

Agenturen, jde  | 

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