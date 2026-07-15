Rochade bei Belegschaftsvertreterinnen im OMV-Aufsichtsrat

Die OMV-Aufsichtsrätin Nicole Schachenhofer ist mit 2. Juli aus dem Gremium ausgeschieden, berichtet das Magazin trend. Als Belegschaftvertreterin wurde sie von Karin Teufel ersetzt, bestätigte Alfred Redlich, Vorsitzender des OMV-Angestelltenbetriebsrats den Vorgang gegenüber dem Medium.