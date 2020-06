OMV auf dem Sprung in neue internationale Liga

OMV

Finanziert wurde das alles aus dem Cash, die Verschuldung wurde nicht erhöht. Das Geld lieferte vor allem der Geschäftsbereich Tankstellen und Raffinerien ab, nicht weil er so profitabel ist, sondern weil dieTankstellennetze, etwa in, verkauft hat. Hohe Investitionen hat sichauch für die nächsten Jahre vorgenommen. 3,9 Milliarden Euro sollen jährlich investiert werden, wiederum möglichst aus eigenen Mitteln. Da der Tankstellenbereich diese kaum nochmals liefern dürfte, soll das Geld aus den sprudelnden Ölquellen kommen.

340.000 Fass am Tag hofft die OMV heuer im besten Fall zu fördern, falls nicht wieder eine Krise in Libyen oder im Jemen passiert. 400.000 Fass täglich lautet das Ziel 2016. Erste Erfolge hat die OMV in neu erworbenen Ölfördergebiet in Norwegen bereits eingefahren, wo aus dem Feld Gullfaks schon Öl sprudelt. Auch in Rumänien, wo die OMV über die Tochter Petrom präsent ist, lief es 2013 gut. Die Förderung aus den alten Feldern konnte dank Hightech erstmals leicht gesteigert werden.

Sehr schwierig war das Gasgeschäft. Schwache Nachfrage, sinkende Preise und zu viel Gas am Markt haben dem Geschäftsbereich zugesetzt. Langfristig ist Roiss für Gas aber optimistisch.