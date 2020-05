Olympus-Affäre: Bilanzfälschung im Blitzlicht

Der Vertrauensverlust der Anleger ist beträchtlich. Die systematische Bilanzfälschung bei Olympus hat die Aktie des japanischen Herstellers von Kameras und medizinischen Geräten auf Talfahrt geschickt. Der Wertverlust betrug am Dienstag 29 Prozent.



Auslöser des Absturzes war das Eingeständnis des Unternehmens, in den 90er Jahren entstandene Verluste jahrelang mit Hilfe von Firmenübernahmen verschleiert zu haben. Seit Beginn der Affäre hat die Olympus-Aktie mehr als zwei Drittel ihres Wertes verloren.



Dem Unternehmen drohen nun ernsthafte Konsequenzen. Neben Klagen wegen Bilanzbetrugs ist auch ein Ausschluss von der Börse in Tokio möglich. "Die Zukunft der Firma ist extrem düster", kommentiert Ryosuke Okazaki von ITC Investment Partners die Lage.



Das schwache Abschneiden der Börse in Tokio mit einem Verlust des Nikkei von 1,27 Prozent ist laut Analysten eine direkte Folge des Vertrauensverlustes der institutionellen Investoren.