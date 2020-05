Oligarchin rollen die Rubel davon

Während Baturina in Moskau nicht mehr gesehen wird, hält Luschkow dort kostenlos Vorlesungen an einer Universität, bleibt politisch aber völlig unauffällig. In Österreich ist seine Frau, deren Vermögen von Forbes immerhin noch auf 2,9 Milliarden Dollar geschätzt wird, ohnehin beliebter. In ihrer 2008 gegründete Beneco Privatstiftung, deren Begünstigte die Töchter sind, wurden Teile des Vermögens steuerschonend geparkt. Der in der Stiftung befindlichen Inteco Beteiligungs AG gehört unter anderem der Golfplatz Eichenheim in Kitzbühel. Im Sommer 2009 wurde nahe der Hahnenkamm-Stadt das Nobelhotel Grand Tirolia eröffnet. In Wiener Immobilienkreisen wird über eine mögliche Übernahme des Nobelhotels Shangri-La am Ring spekuliert. Ihre imposante Villa in Aurach will die Milliardärin jetzt verkaufen und in ein nahes Anwesen wechseln, dessen Kauf bei der Bezirkshauptmannschaft bereits angemeldet wurde. Wird wieder eine interessante Frage für die Grundverkehrskommission, zuletzt war der damalige Tiroler Landeshauptmann Herwig van Staa behilflich.