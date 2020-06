Offene Türen für AUA-Piloten

Der erste Pilot hatte am Wochenende eine Kehrtwendung gemacht. Jetzt sind es schon drei Kapitäne, die nach ihrer Kündigung doch wieder zurück zur AUA wollen. "Wir freuen uns sehr darüber", sagte AUA-Chef Jaan Albrecht am Dienstag am Rande der Skylink-Eröffnung. Sollten sich noch weitere Piloten zum Umkehrflug entscheiden, "sind sie immer willkommen".

Eine Einschätzung, wie viele Piloten wieder zurück an Bord gehen wollen, will Albrecht nicht abgeben: "Es könnten theoretisch noch 118 kommen". Vorstandskollege Carsten Benz betonte, man habe in vielen Gesprächen versucht, die Piloten vom Bleiben zu überzeugen.

Insgesamt 120 AUA-Piloten und 241 Flugbegleiter haben wie berichtet von ihrem Selbstkündigungsrecht anlässlich des Zwangsumstiegs auf die billigere Regionalflug-Tochter Tyrolean Gebrauch gemacht. Sie erhalten Abfertigungen bis zu 39 Monatsgehälter. Die Spitzenabfindungen liegen bei 550.000 Euro – mit nur sechs Prozent zu versteuern.

Gekündigt haben vor allem langgediente Kapitäne. Was vielen Copiloten gar nicht so unrecht ist, denn sie rücken nun auf den begehrten linken Sitz im Cockpit nach. Da Piloten-Karrieren bei der AUA streng nach Senioritätsprinzip verlaufen, mussten Mitarbeiter bis zu 18 Jahre auf die Kapitänswürde warten.