ÖVP will Altersvorsorge weiter aufwerten

Premiere für die Vienna Insurance Group (VIG): Erstmals konnte sie im Rahmen der Verleihung des „Wiener Börse Preises“ die wichtigste Kategorie für sich entscheiden. Die Versicherung setzte sich im Rennen für den ATX-Preis vor voestalpine und Strabag durch. Die Auszeichnung berücksichtigt die Aktienkursperformance 2025 und würdigt das Kapitalmarktengagement der VIG. Der Aktienkurs legte im Vorjahr um mehr als 120 Prozent auf einen Rekordwert zu.

Bei der Veranstaltung Donnerstagabend im Palais Niederösterreich am verwies Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) auf das Potenzial der Börse und kündigte an, bei der Altersvorsorge weiterhin Gas geben zu wollen. Wie bekannt, soll die Einzahlung in eine Pensionskasse allen Arbeitnehmern ermöglicht werden, nicht nur jenen 25 Prozent, deren Betriebe bereits freiwillig Einzahlungen leisten.

„Auch wenn es der Finanzminister durchaus kritisch sieht, werden weitere Schritte folgen“, unterstrich Bundeskanzler Christian Stocker. „Meine Aufgabe innerhalb der Regierung ist auch, die Bedeutung der privaten Vorsorge zu vermitteln.“