ÖVAG: Auf hohe Verluste folgt der Umbau

Im Sommer waren von 90 europäischen Großbanken beim so genannten Stresstest acht durchgefallen. Eine davon war die ÖVAG. Sie wies zu wenig Eigenkapital auf. Mit dem Verkauf der Volksbank International an die Sberbank hat man inzwischen zwar mehr Eigenmittel an Bord. Die ÖVAG soll durch einen Umbau aber noch krisenresistenter werden. Den Grundsatzbeschluss dafür hat der Aufsichtsrat am Donnerstagabend gefasst.



Als Vorbild für den Umbau gilt das so genannte "Rabobank-Modell". Die

genossenschaftliche niederländische Rabobank wurde so umgebaut, dass sie nach außen hin jetzt als einheitlicher Bankkonzern auftritt. Für die ÖVAG bedeutet dies: Sie und die Volksbanken schließen gegenseitige Garantien und Haftungserklärungen ab. Der ÖVAG wird ein Durchgriffsrecht auf die Primärbanken eingeräumt. Dadurch können ÖVAG und Primärbanken künftig als eine Einheit gesehen werden, vergleichbar einem Bankkonzern mit vielen Filialen. Und das bedeutet für die ÖVAG: Mehr Eigenkapital, weil sie sich das Eigenkapital der Volksbanken zurechnen darf. Damit soll vermieden werden, dass man auf weitere Staatshilfe angewiesen ist.



In der Finanzkrise hatte die ÖVAG eine Milliarde Euro erhalten. Eigentlich wollte man heuer einen Teil davon zurückzahlen. Diese Tranche entfällt jetzt allerdings.