Österreichs Firmen geben Ost-Fixierung auf

Der Boom österreichischer Investitionen in den Ländern Osteuropas ist vorbei, jetzt wenden sich die Unternehmen neuen Märkten zu: Die Türkei, Russland und China sind jene Staaten, die das Gros der neuen Auslandsinvestitionen heimischer Firmen anziehen, ermittelte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB).

Der Trend zeigt sich in der aktuellen Krise deutlich: Während die Auslandsinvestitionen im ersten Quartal 2012 nahezu stagnierten, zog die Türkei weiterhin österreichische Investitionen an. "Nach Jahren der Dominanz Osteuropas bei den österreichischen Auslandsinvestitionen verfolgen die heimischen Unternehmen nun eine regional ausgeglichene Strategie", betonte Johannes Turner, Leiter der Statistik in der OeNB.

Seit 2007 registriere die OeNB einen leicht rückläufigen Anteil der Auslandsinvestitionen der Österreicher in den Reformländern. Dagegen haben die Unternehmen ihre Investitionen in Russland und der Türkei, aber auch in China ausgebaut. Gemessen an den Beschäftigten österreichischer Firmen in Auslands-Töchtern und Niederlassungen ist China bereits das zwölft­wichtigste Zielland. Insgesamt arbeiten in den Auslands-Töchtern heimischer Firmen 718.000 Mitarbeiter, davon 18.000 in China.