Österreichischer Exportrekord ohne Grund zur Freude

Außenwirtschaft

"Das ist ein Export-All-Time-High trotz schwierigster Bedingungen", freut sich Walter Koren, Leiter derin der WKO. Er wertet den Export gar als "einzigen Lichtblick" am trüben Konjunkturhimmel. Tatsächlich wächst diefast doppelt so stark wie die Gesamtwirtschaft, Grund für Freude ist jedoch unangebracht.

Die aktuelle Russland-Krise, aber auch die schwierige wirtschaftliche Lage in so wichtigen Exportmärkten wie Italien oder Frankreich trüben die Bilanz. Koren rechnet für das Gesamtjahr mit 15 Prozent weniger Ausfuhren nach Russland, im kommenden Jahr dürfte es noch einmal um zehn Prozent bergab gehen. Russland war bisher der zehntwichtigste Exportmarkt, rund 2,5 Prozent aller Ausfuhren gehen in dieses Land. "Rund 50.000 Jobs hängen direkt oder indirekt an den Handelsbeziehungen mit Russland", sagt Koren und hofft auf ein rasches Ende der Wirtschafts-Sanktionen. Das Ukraine-Problem müsse politisch gelöst werden.

Die Ausfälle in Russland sollen durch mehr Handel vor allem mit Nordamerika, China und Südostasien kompensiert werden. In der Internationalisierung sehen Experten aber noch Schwächen. "Wir verlieren Marktanteile, weil unsere Exportmärkte stärker wachsen als unsere Ausfuhren", sagt Christian Keuschnigg, scheidender Chef des Instituts für Höhere Studien. Zum Vergleich: Der gesamte Welthandel wächst heuer um 3,3 Prozent, in den Folgejahren um 4,0 bzw. 5,5 Prozent. Die Exportschwäche habe zwar auch damit zu tun, dass große Abnehmerländer wie etwa Italien in der Krise stecken, Keuschnigg fordert aber auch mehr Grundlagenforschung ein. Nur so könnten Innovationen entstehen, die Investitionen und Exporte ankurbeln.