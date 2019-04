Österreichische Nationalbank gibt letzten 500-Euro-Schein aus

Als letzte Notenbanken in der Eurozone stoppen die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und die Deutsche Bundesbank heute, Freitag, die Ausgabe der 500-Euro-Banknote. In Österreich sind laut OeNB aktuell rund 6,8 Millionen 500-Euro-Scheine im Umlauf. "Niemand muss sich Sorgen machen, die 500-Euro-Banknote bleibt weiterhin gesetzliches Zahlungsmittel und bleibt vorerst im Umlauf", betont die heimische Nationalbank.

Banknoten können laut OeNB von Geschäftsbanken bis auf Weiteres an ihre Kunden ausgegeben werden, so lange deren Vorrat reicht. In den letzten Wochen haben sich die Österreicherinnen und Österreicher nicht mit 500-Euro-Schein eingedeckt. "Business as usual", hieß es von der Notenbank auf APA-Anfrage.