Preisdumping: Österreichische Geflügelbranche lässt Federn

In Österreich hat sich die Zahl der Schlachtbetriebe binnen 15 Jahren halbiert. Im Geflügelbereich sind aktuell nur noch vier Betriebe im Geschäft, neben Wech (Kärnten), noch Huber (OÖ) sowie die steirischen Mitbewerber Titz, Tschiltsch. Damit müssen die Tiere auch länger zum nächsten Schlachthof gekarrt werden. Mitunter bis zu vier Stunden, also oft doppelt so lange wie früher. Im internationalen Vergleich sei das noch immer moderat, findet Feichtinger. „In anderen EU-Ländern sind Fahrzeiten von sieben, acht Stunden ganz normal.“

Aus Sicht der österreichischen Geflügelwirtschaft muss endlich etwas passieren, nämlich in der Gastronomie und in der öffentlichen Beschaffung von Lebensmitteln. Denn etwa die Hälfte des Putenfleisches wird außerhalb der eigenen vier Wände verzehrt, sprich in Kantinen oder in der Gastronomie. Woher das Fleisch kommt, fragt dort niemand, ärgern sich Landwirtschaftsvertreter.

Dass ausländische Ware billiger ist, hängt auch mit den hohen Tierschutzstandards in Österreich zusammen. Heimische Hendln haben laut Gesetz bis zu 40 Prozent mehr Platz im Stall als Hühner im europäischen Durchschnitt. Der sogenannte Besatz darf maximal 30 Kilogramm pro Quadratmeter Stall betragen. Bei Puten sind es 40 Kilogramm pro Quadratmeter. Im europäischen Vergleich haben sie sogar um 75 Prozent mehr Platz. Feichtinger: „In anderen Ländern gibt es keine gesetzlichen Vorschriften, da können die Betriebe so viele Truthähne pro Quadratmeter halten, wie sie wollen.“