Österreichische Cineplexx: Film ab in Athen und Bukarest

Was ist konkret geplant?

Mit 1. Juni starten wir in Bukarest, in Rumänien sind in den nächsten fünf Jahren schon vier weitere Standorte fixiert. Unsere Kinos sind oft in Shoppingcentern, wir wachsen mit deren Betreibern mit. Auch Griechenland ist interessant für uns. Während der Wirtschaftskrise hat dort niemand in die Kinolandschaft investiert, entsprechend erfolgreich ist unser neues Imax-Kino in Thessaloniki. Wir werden in den nächsten zwölf bis 15 Monaten auch in Athen eröffnen.

Wie viel investieren Sie?

25 Millionen bis zum Jahr 2021, in den vergangenen Jahren haben wir noch mehr in die Märkte Kroatien, Slowenien und Serbien gesteckt. Nach den politischen Krisen in Ex-Jugoslawien lag die Kinobranche brach, wir haben die Chance genutzt. In Montenegro haben wir ein Kino eröffnet – das einzige im Land. Auch in Albanien und im Kosovo sind wir mit jeweils zwei Standorten die Einzigen. Ich würde niemals nach Deutschland expandieren, dort gibt es schon jetzt zu viele Leinwände. Der am stärksten wachsende Markt weltweit ist derzeit übrigens China, wo im Durchschnitt jeden Tag zwei neue Kinos eröffnen.

Gleichzeitig werden Streamingdienste wie Netflix immer beliebter und damit zur neuen Konkurrenz ...

... das sehe ich nicht so! Die Leute, die sich Serien auf Netflix anschauen, wollen auch die Blockbuster im Kino sehen. Nur weil man eine neue Küche zu Hause hat, verzichtet man ja nicht plötzlich auf den Restaurantbesuch.

Sie führen das Unternehmen in dritter Generation. Kommt bald die vierte Generation?

Mein Sohn ist jetzt 27 und fängt am 3. Juni im Unternehmen an. Die Frage, ob er übernimmt, wird er selbst beantworten müssen.