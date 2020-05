Österreicher zieht es nach Salzburg, Wien auf Rang 2

So wie Konsumgüter um Käufer konkurrieren, stehen auch Städte im Wettbewerb um Bewohner, Touristen und Unternehmen. Wer es nicht schafft, in den Köpfen der Menschen präsent zu sein, steht im Abseits. In der Studie haben beispielsweise viele angegeben, kein klares Bild zu Städten wie St. Pölten, Wels, Wolfsberg oder Leoben zu haben.

Das Image einer Stadt ändert sich aber nicht von heute auf morgen. Es kann gut 15 Jahre dauern, bis sich das Bild einer Stadt gewandelt hat. Als internationales Positivbeispiel nennt Klein Barcelona, dass sich vor gut 15 Jahren für die Sommerolympiade herausgeputzt hat und seither als hippes Städtereiseziel gilt.

Dass Wien im Gesamtranking nicht an erster Stelle steht, verwundert angesichts der vielen Spitzenplätze in internationalen Rankings. Beim den Tourismusverantwortlichen wird das Ergebnis aber locker gesehen. Vera Schweder vom Wien Tourismus: "Es wurden in dieser Studie ja nur Österreicher befragt, im Ergebnis spiegelt sich der Hauptstadtmalus wider." Ein internationales Phänomen – außerhalb der Hauptstädte wird auf diese traditionell gerne geschimpft. In den Tourismuszahlen der Bundeshauptstadt spiegelt sich das nicht wider. Schweder: "Wir hatten im Vorjahr 1,37 Millionen Gäste aus Österreich – ein Plus von acht Prozent, das ist für uns relevanter als Studienergebnisse."