Österreicher wollen einfach mal weg

Die Österreicher würden – wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würde – am liebsten auf den Malediven urlauben oder in den USA bzw. Australien. „Der Traumurlaub ist und bleibt die Fernreise“, sagt Krahl. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft eine Lücke. Acht von zehn Urlaubern aus Österreich bleiben letztlich in Europa, 73 Prozent machen Urlaub im eigenen Land – wenn oft auch nur für wenige Tage. Am beliebtesten ist die Steiermark mit ihren Thermen. An zweiter Stelle folgen Salzburg und Kärnten mit ihren Seen und Bergen.

Glaubt man dem Ruefa-Reisekompass, wollen heuer sechs von zehn Österreichern einen Städtetrip machen – allen voran nach Amsterdam, London, Berlin und Barcelona. Auf der Fernstrecke stehen New York, San Francisco, Dubai und Bangkok ganz oben. „Das hängt auch immer vom Flugangebot ab“, sagt Krahl. „Derzeit gibt es ja schon Bangkok-Flüge in der Preisklasse nach Frankfurt.“