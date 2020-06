Österreicher spenden mehr

In Österreich helfen überproportional viele Menschen mit kleinem Einkommen, während Großspenden eine Seltenheit sind. Sechs von zehn Österreichern unterstützen regelmäßig andere, besonders gern helfen sie Kindern, Tieren und Opfern von Katastrophen. Trotz des neuen Rekordwerts ist das Spendenaufkommen pro Einwohner in den Niederlanden um 20 Prozent höher als in Österreich. Deutsche spenden 50 Prozent mehr, Schweizer überhaupt drei Mal so viel.

Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbandes, spricht von einem "Wettbewerb der Philanthropen". In Österreich ist die Zahl der Privatstiftungen zuletzt wieder gesunken. Ändert der Gesetzgeber nicht die Rahmenbedingungen, werden noch mehr Vermögende ins Ausland auswandern, warnt Lutschinger. "Ein gemeinnütziges Stiftungsrecht fehlt in Österreich komplett." In Deutschland sind Milliardenvermögen in diesen Sektor geflossen.

Dass Spenden an begünstigte Organisationen von der Steuer abgesetzt werden können, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Im Vorjahr haben 710.000 Österreicher einen Teil des Geldes beim Steuerausgleich zurückgeholt. Jeder vierte Spenden-euro scheint schon in einer Steuererklärung auf. Als Spende können maximal zehn Prozent des Einkommens geltend gemacht werden, in Deutschland ist die Quote laut Lutschinger doppelt so hoch. Er fordert die Regierung auf, Spenden für Tierschutz, Kultur und Bildung ebenfalls zu begünstigen.