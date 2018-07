Österreicher haben immer weniger Lust auf Bier und Zucker

Die Egger-Gruppe exportiert Radler bis nach Südkorea und ist zur Fußball-WM in Moskau gestartet. Craft Beer belebt die Branche, getrunken wird dennoch weniger, so Egger-Chef Bernhard Prosser.

KURIER: Die Österreicher trinken immer weniger Bier. Zu Spitzenzeiten waren es mehr als 120 Liter pro Jahr, aktuell 106 Liter. Woran liegt’s?

Bernhard Prosser: Wir trinken im internationalen Vergleich noch immer recht viel, sind nach den Tschechen Vize-Weltmeister. Es wird aber weniger werden, vermutlich liegen wir in zehn bis 15 Jahren bei 100 Litern Pro-Kopf-Verbrauch. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe.

Welche?

Einerseits die Migration, die dazu führt, dass immer mehr Bevölkerungsschichten kein Bier trinken. Andererseits die demografische Entwicklung. Je älter wir werden, desto weniger Alkohol trinken wir.

Gleichzeitig dominieren drei Handelsketten 85 Prozent des Lebensmittelmarktes. Wo wollen Sie noch wachsen?

Die hohe Konzentration im Handel ist mit ein Grund, weshalb wir auf den Export setzen. Wir machen schon 40 Prozent des Geschäfts im Ausland, exportieren in 27 Länder, allen voran nach Slowenien und Italien.

Deutschland ist kein großer Markt?

Nein, die Deutschen haben so viele Überkapazitäten, dass sie uns nicht wirklich brauchen.

Im Gegensatz zu den Koreanern, die neuerdings Ihren Radler trinken?

Wir sind dort heuer zur Winter-Olympiade mit einem Pfirsich-Radler gestartet, weil wir wussten, dass die Koreaner Pfirsich mögen. Hat gut funktioniert. Es vergeht keine Woche, in der wir nicht ein paar Container Dosen nach Korea schicken. Mittlerweile ist der Radler in einer Supermarktkette mit 12.000 Geschäften in Korea gelistet.

Sport bringt in Ihrem Geschäft offenbar den Rubel ins Rollen. Was hat die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gebracht?

Wir sind zur WM mit 840.000 Dosen Bier in Moskau gestartet und mussten nachliefern. Wir können uns nicht beschweren.

Produziert Egger ausschließlich in Unterradlberg?

Ja, ausschließlich. Wir sind auch zu 100 Prozent in Händen der Familie Egger.

Profitieren Sie vom Regionalitätstrend?

Ja, vor zwanzig Jahren hat das niemanden interessiert, aber das hat sich geändert. Die Leute wollen wieder regionale Produkte und zumindest wissen, woher die Artikel kommen.

Profitieren davon nicht eher die Craft-Beer-Macher?

Craft Beer ist eine Bereicherung für die Branche, weil dank ihnen wieder über Bier gesprochen wird. Früher haben alle Wein-Seminare gemacht, heute ist es auch in, sich mit der Bierbrauerei auseinanderzusetzen.

Dennoch macht Craft-Bier nur homöopathische Mengen der Gesamtproduktion aus.

Nur etwa zwei Prozent der Menge. Der Markt ist konzentriert, allein der Heineken-Konzern kommt mit seinen Biermarken auf einen Marktanteil in Österreich von mehr als 50 Prozent.

Sie produzieren nicht nur Bier, sondern auch Limonaden wie Radlberger oder auch Granny’s. Wie viel vom Geschäft macht die Egger Getränkegruppe in der alkoholfreien Sparte?

Etwa die Hälfte, mit Granny’s sind wir zum Beispiel Marktführer beim gespritzten Apfelsaft.