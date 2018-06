Österreich soll EU-Grenzgängern Arbeitslosengeld zahlen

Hat ein ungarischer Staatsbürger, der in Ungarn lebt und regelmäßig ins Burgenland zur Arbeit pendelt, Anspruch auf ein österreichisches Arbeitslosengeld? Derzeit nicht. Weil laut EU-Recht das Wohnsitz-Prinzip gilt, muss sich der Ungar in seiner Heimat arbeitslos melden und bezieht dort die Arbeitslose.

Das dürfte sich bald ändern. EU-Grenzgänger sollen nach Willen der EU-Kommission künftig vom Beschäftigungsland, nicht mehr vom Wohnsitzland, das Arbeitslosengeld erhalten. Entsprechende Kommissionspläne wurden am Donnerstagabend im EU-Sozialrat mit großer Mehrheit unterstützt. Nur acht EU-Länder, darunter Österreich, stimmten dagegen oder enthielten sich der Stimme.

Ungleichheiten

Mit diesem Schritt zur Koordinierung der Sozialsysteme soll die finanzielle Belastung der einzelnen Mitgliedsstaaten besser aufgeteilt werden, so die Begründung. Immerhin würden die Grenzgänger ins Sozialsystem des Beschäftigungslandes einzahlen, ohne eine entsprechende Gegenleistung dafür zu erhalten. Künftig soll schon nach drei Monaten regelmäßiger Beschäftigung ein Arbeitslosenanspruch bestehen. Ein Ungar könnte also theoretisch nach der Sommersaison in einem Ferienhotel um Arbeitslosengeld ansuchen, obwohl er weiter in Ungarn wohnt. Wie hoch die Leistung sein soll und wie das Ganze von den bisher schlecht vernetzten Arbeitsbehörden abgewickelt wird, ist unklar. Bisher musste das Beschäftigungsland dem Wohnsitzland je nach Beschäftigungsdauer einen Teil der Kosten ersetzen, in der Praxis ein mühsames Prozedere.

Noch ist die geplante Systemänderung nicht fix, im Herbst muss sich das EU-Parlament damit beschäftigten und auch zwischen den Mitgliedsstaaten wird wohl noch ein Kompromiss gesucht werden müssen. Die Aufregung darüber ist in Ländern mit besonders vielen „Gastarbeitern“ aber schon jetzt groß. Luxemburg etwa fürchtet wegen der vielen Einpendler einen Zusammenbruch seines Arbeitslosensystems und sicherte sich bereits eine siebenjährige Übergangsfrist. Die Schweiz erwägt, ob der erwarteten Mehrkosten bei diesen EU-Freizügigkeitsregeln nicht mitzuziehen.