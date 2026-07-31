Zu viel Zucker: Österreicher konsumieren empfohlene Jahresmenge bis August

Am 3. August werden die Österreicherinnen und Österreicher heuer rechnerisch schon so viel Zucker konsumiert haben, wie für ein ganzes Jahr maximal empfohlen wäre, teilte Foodwatch am Freitag mit.

Laut der WHO sollen höchstens zehn Prozent der täglichen Energiezufuhr aus freiem Zucker kommen, für Erwachsene sind das maximal 50 Gramm. Stattdessen nehmen hierzulande Erwachsene pro Tag knapp 92 Gramm zu sich.

Foodwatch forderte die Einführung einer Steuer auf gesüßte Getränke.