Österreich ist weitgehend Selbstversorger

Aus dem Reisanbau in Österreich ist nichts geworden. Es gab noch vor dem EU-Betritt tatsächlich landwirtschaftliche Versuche mit diesem Nahrungsmittel. Der Ertrag war allerdings viel zu gering. Daher wurde das Projekt wieder eingestellt. Österreich importiert jährlich etwa 40.000 Tonnen. Der Selbstversorgungsgrad ist null.

Der Grad der Selbstversorgung könnte in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Denn laut OECD und UNO muss in den nächsten 40 Jahren die landwirtschaftliche Produktion um 60 Prozent steigen, damit die wachsende Weltbevölkerung ernährt werden kann. Dazu kommt eine verstärkte Nutzung von Treibstoff aus agrarischer Produktion.

Deutlich höher als der Eigenbedarf ist die Produktion von Zucker und Trinkmilch. Importiert wird allerdings Milch im unteren Preisbereich. In Österreich ist eine Produktion für dieses Segment nicht kostendeckend. Deutlich über dem Bedarf des heimischen Marktes ist die Produktion von Schmelzkäse.