Österreich ist unter den drei reichsten Ländern in der EU

Der Wohlstand in der EU ist ziemlich ungleich verteilt. Am reichsten waren die Haushalte (gemessen am Pro-Kopf-Verbrauch in Kaufkraftstandards) 2017 in Luxemburg, Deutschland und Österreich - der Tatsächliche Individualverbrauch (TIV) pro Kopf lag dort laut Eurostat um 32, 22 bzw. 17 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Bulgarien lag um 46 Prozent darunter und war damit das ärmste Land in der EU.

Um 30 bis 40 Prozent unter dem EU-Schnitt war der materielle Wohlstand der Haushalte in Ungarn und Kroatien (beide um 38 Prozent darunter) sowie in Rumänien und Lettland (beide um 32 Prozent), wie aus aktuellen Daten des statistischen Amtes der Europäischen Union hervorgeht.