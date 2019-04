Österreich hebt relativ geringe "Sündensteuern" ein

Nur Tschechien und Deutschland liegen in dem seit 2016 jährlich vom European Policy Information Center (Epicenter) erhobenen Index noch besser platziert. Ganz oben stehen im Bevormundungs-Ranking hingegen Finnland, Litauen und Estland.

Zwei Plätze nach unten verbessert

Bewertet werden in dem Index Maßnahmen wie Zugangsbeschränkungen, Werbeverbote oder "übertrieben hohe" Steuern auf Produkte. Je einschränkender die Maßnahmen, umso höher ist der Punktestand und damit die Platzierung. Österreich hat sich im Vergleich zu 2017 um zwei Plätze - nach unten - verbessert.

Mit seinen sogenannten " Sündensteuern" auf Lebensmittel und Getränke belegt Ungarn in diesen Bereichen den letzten Platz. Erst zu Jahresbeginn hat unser Nachbarland die Steuern auf Produkte mit zu hohem Anteil an Salz, Zucker, und/oder Koffein neuerlich um 20 Prozent erhöht.

Skandinavier am strengsten

Knapp davor liegen Großbritannien und Irland, die neben hohen " Sündensteuern" auch die Werbung für Lebensmittel und Getränke mit hohem Zuckeranteil enorm einschränken.

Schlusslicht - bzw. "Sieger" in Sachen Bevormundung - ist jedoch erneut Finnland. Vor allem bedingt durch extrem hohe Steuern auf Alkohol, dessen exklusiven Verkauf in staatlichen Geschäften und die starken Werbeeinschränkungen - wie auch in Schweden.

Großbritannien und Irland schaffen es beim Tabak auf die letzten Plätze: Aufgrund enorm hoher Steuern, Einheitsverpackungen, "Display Bans" sowie Werbeverbote.

Tabakregeln positiv gewertet