Österreich, das Land der tausend Windräder

Land der Windräder statt Land der Hämmer: 2014 wurden in Österreich so viele neue Windenergieanlagen aufgestellt wie nie zuvor. Insgesamt 1000 Windräder überziehen zu Jahresende die Landschaft – vorwiegend in Ostösterreich. Allein im zu Ende gehenden Jahr wurden 130 neue Windstromanlagen errichtet. Das tausendste Windrad wurde übrigens in Rohrau in Niederösterreich von der Energiepark Bruck an der Leitha GmbH aufgestellt.

Insgesamt 4,3 Milliarden Kilowattstunden Strom, das sind 7,5 Prozent des heimischen Jahresverbrauchs, produzieren die Windräder bereits. 1,2 Millionen Kunden oder gut ein Drittel aller österreichischen Haushalte können mit Windstrom versorgt werden.

Geht es nach der IG Windkraft, der Interessensgemeinschaft der Windenergie-Betreiber, ist damit noch lange nicht das Ende des Ausbaus erreicht. "Eine aktuelle Studie belegt, dass bis 2020 bereits die Hälfte aller Haushalte und bis 2030 sämtliche Haushalte in Österreich mit Windstrom versorgt werden könnten", sagt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. Die Zahl der Windräder müsste dafür in etwa verdoppelt werden.

Dass lokale Bürgerinitiativen sich zunehmend gegen den Ausbau der Windenergie richten könnten, befürchtet die IG Windkraft nicht. Vielmehr hänge die Zukunft der Windenergie an der Höhe der Förderungen, 9,27 Cent je Kilowattstunde bekommt ein Windpark-Betreiber im kommenden Jahr. In Summe subventionieren Österreichs Stromverbraucher die Wind-Branche mit 250 Millionen Euro jährlich.