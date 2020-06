Österreich buhlt in Berlin um Deutsche

Binnen zehn Jahren ist die Zahl der deutschen Gäste in Österreich um zehn Prozent zurückgegangen. 2002 verbrachten die Deutschen noch 53,5 Millionen Nächte in Österreich, im Vorjahr waren es nur noch 47,4 Millionen. Die Zuwächse bei aufstrebenden Gästenationen aus Zentral- und Osteuropa sind ein schwacher Trost. Geht die Zahl der deutschen Urlauber um ein Prozent zurück, bedeutet das rund 480.000 Nächtigungen weniger. "Das entspricht den gesamten Gästenächtigungen von slowakischen Urlaubern 2011", veranschaulicht Tourismusobmann Hans Schenner die Größenordnung. Mit anderen Worten: Mit den Zuwächsen in neuen touristischen Märkten können nur die Buchungslöcher der ausbleibenden deutschen Gäste gestopft werden. Unterm Strich führen sie zu keinem Plus in der Bilanz. Denn die Abhängigkeit vom deutschen Markt bleibt groß. Mehr als die Hälfte der ausländischen Nächtigungen entfallen weiterhin auf deutsche Urlauber.