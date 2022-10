OeNB-Vize Haber: Risiken für Finanzsektor werden weiter steigen

"Alles hängt davon ab wie sich die Rohstoffzenarien und die Energieszenarien entwickeln", sagte Haber in einer Rede auf der FMA-Aufsichtskonferenz. Hinzu kommt, dass anders als in der Coronakrise in der derzeitigen Lage kein großer "rebound", also keine Erholung, in Sicht sei. "Wir haben durch die geopolitischen Entwicklungen einen Wohlstandsverlust erlitten der nicht mehr so leicht aufzuholen ist", so Haber weiter.