4,2 Mrd. Euro Verlust: Nationalbank neuerlich tief in den roten Zahlen

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat im vergangenen Jahr erneut einen deutlichen Verlust geschrieben. Zum Minus von 2,12 Mrd. Euro kommt ein Verlustvortrag aus dem Vorjahr. Insgesamt beläuft sich der Fehlbetrag auf 4,184 Mrd. Euro . Dividende an den Bund gibt es wie auch in den vergangenen Jahren keine.

Das Missverhältnis habe man bewusst in Kauf genommen, um die Inflation zu bekämpfen. Bereits in den vergangenen Jahren fuhr die Nationalbank deshalb Milliardenverluste ein. 2023 waren es 2,21 Milliarden. Der Deutschen Nationalbank oder der EZB ging es auch nicht besser.

Abbau dauert

Am Horizont zeichnet sich Besserung ab. Denn die 2020 gestarteten Ankaufprogramme wurden nicht erneuert. Der Abbau hat bereits begonnen. Die Bilanzsumme der OeNB ging deshalb 2024 um 10 Mrd. Euro auf 237 Mrd. Euro zurück. 2021, am Höhepunkt der Ankaufprogramme, betrug sie im Vergleich dazu noch 275 Mrd. Euro.

Bis 2037 sollen die Anleihen um 90 Prozent reduziert werden, sagte Stiftinger. Die letzte Anleihe soll 2052 abgebaut sein.

Viel Gold

Sorgen um die OeNB muss man sich auch deshalb nicht machen, weil sie über ausreichend Vermögen verfügt. Das übertreffe die Verluste bei bei Weitem, rechnete Stiftinger vor. Zum Großteil (64 Prozent) besteht es aus Gold, insgesamt ist die Nationalbank im Besitz von 280 Tonnen. Im Vorjahr legte der Preis kräftig zu. Der Rest setzt sich aus Staats- und Unternehmensanleihen sowie Aktien zusammen.

Auch die Eigenveranlagungen der OeNB haben einen positiven Beitrag zur Bilanz geleistet. 661 Mio. Euro an Einnahmen stehen 357 Mio. Euro an Ausgaben gegenüber. Die OeNB habe im vergangenen Jahr jedenfalls deutlich mehr verdient als sie koste, sagte Stifitinger. Stiftinger zeigte sich zuversichtlich, dass die Verlsute in Zukunft kompensiert werden können und auch wieder Dividenden an den Bund fließen werden. Die letzte Dividende geht auf 2022 zurück und betrug 100 Mio. Euro.