KURIER: Sie sind seit 11. Juli neu im vierköpfigen Direktorium der Nationalbank, zuständig unter anderem für den Zahlungsverkehr. Wie bezahlen Sie privat? Bar, mit Karte oder Handy-App? Josef Meichenitsch: Bar und mit Karte, wie es sich ergibt. Mir ist die Wahlfreiheit wichtig.

Österreich ist ein sehr treues Bargeld-Land. Die Notenbank stellt Bankomaten auf, um die Bargeldversorgung sicher zu stellen. Wer braucht den digitalen Euro?

Der digitale Euro hat drei große Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger: Ich kann künftig überall im Euroraum damit bezahlen, er kostet mich nichts und meine Daten bleiben bei mir. Insofern bin ich überzeugt, dass sehr viele Menschen in Zukunft mit dem digitalen Euro bezahlen werden. Ich will aber die Wahlfreiheit gewährleisten. Ich werde in Frankfurt und Brüssel bei den Diskussionen zum digitalen Euro dabei sein, aber demnächst auch einen Bankomaten in einer kleinen niederösterreichischen Gemeinde – in Gaubitsch – eröffnen.