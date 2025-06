Bargeld-Fanshop eröffnet: "Oh la la, Sie zahlen bar"

Nur Bares ist Wahres, heißt es so schön – und das vor allem im Bargeldland Österreich . Nun treibt ein Online-Shop die Liebe für Scheine und Münzen auf die Spitze – und zwar mit eigenen Bargeld-Fanartikeln .

Vor allem junge Menschen sollen durch die teils skurrilen Artikeln angesprochen werden und in Folge in ihrem Alltag häufiger bar bezahlen. „Wir wollen Bargeld modern machen und aus der verstaubten Steuerhinterzieh-Ecke herausholen“, sagt GSA-Geschäftsführer Heimo Ertl zur Eröffnung.

Aber auch Promotion-Artikel für Betriebe sind erhältlich. Etwa Aufkleber für die Eingangstüre, die einen Betrieb als bargeldfreundlich ausweisen. „Oh la la, Sie zahlen bar“ lautet ein Slogan. Anstecker mit der Aufschrift „Bargeldfreundlicher Kellner“ gibt es auch.

In Gastronomie ist Cash immer noch bedeutend

Dass sich diese Produkte hauptsächlich an Gastronomiebetriebe wenden, ist kein Zufall. Zwar verliert das Bargeld im alltäglichen Zahlungsverkehr zunehmend an Bedeutung, doch gerade in der Gastwirtschaft spielt es noch eine wichtige Rolle.