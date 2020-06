Ölpreis stürzt ab, Erdgas bleibt teuer

Gasverbraucher konnten sich jahrzehntelang auf eines verlassen: Steigt der Ölpreis, wird bald darauf auch Gas teurer – und wenn der Ölpreis sinkt, fällt auch der Gaspreis. Das wären eigentlich gute Aussichten für die Heizkostenrechnung für Gas-Haushalte in diesem Winter. Doch wer auf den Öl-Gas-Mechanismus setzt, hat sich zu früh gefreut.

Denn der Gaspreis wird nicht fallen, obwohl Öl seit Mitte Juni um mehr als 40 Prozent billiger geworden ist. "Die Gaspreise haben sich von den Ölpreisen großteils entkoppelt", begründet Peter Layr, Vorstand des niederösterreichischen Energieversorgers EVN die unveränderten Gaspreise.

Tatsächlich musste sich Österreichs Hauptlieferant für Gas, die russische Gazprom, in jüngster Zeit – zumindest ein bisschen – dem Druck des Marktes beugen. Die starre Preisformel für den Gasimportpreis wurde gelockert, die Gewichtung des Ölpreises in dieser Berechnung reduziert. Doch völlig entkoppelt sind die Preise noch lange nicht.

"Die Versorger suchen sich die Argumente, wie es ihnen passt", ärgert sich Walter Boltz, Vorstand der Energiemarktaufsicht E-Control. Faktum sei, dass Großkunden inzwischen nicht mehr gewillt seien, den Gasimportpreis der Russen zu bezahlen, sondern nur den viel tieferen Börsenpreis am europäischen Markt. "Bei den Kleinkunden probieren die Versorger daher verzweifelt ihre Einkaufspreise unterzubringen, die sie an die Großen nicht weitergeben können", betont Boltz. An den Gasbörsen – etwa der CEGH im niederösterreichischen Baumgarten oder der NCG in Deutschland – könne der Marktpreis für Gas verfolgt werden. "Das ist eine gute Orientierung dafür, was Gas kosten darf", sagt der Regulator. Ein kleiner Aufschlag auf den Börsenpreis ergebe eine Vergleichsbasis. Alles, was weit darüber liege, beinhalte eine Marktbeherrschungsprämie der alteingesessenen Versorger. Das sei nicht illegal, aber die Anbieter "schauen eben, was geht". Im Geschäft mit Kleinkunden müssten die Gewinnspannen hoch sein, um Verluste der Versorger im Ausland zu decken.