Ölpreis-Absturz lässt ETF-Anleger bangen

Anleger, die hoffen, nach dem Absturz der Vorwoche könne es nur nach oben gehen, müssen allerdings weiter bangen. Denn am globalen Ölmarkt herrscht weiterhin enormes Überangebot. Und die Öllager in den Industrieländern sind gut gefüllt.

Der USO-Fonds hat daher Sorge, dass beim Ablaufen des nächsten Öl-Kontrakts im Mai dasselbe Drama wie vor einer Woche passieren könnte. Daher hat er schon jetzt Mai-Kontrakte verkauft und in Juni- sowie August-Kontrakte investiert. Das drückte den US-Ölpreis für Mai am Dienstag erneut in die Tiefe. Ein Fass WTI kostete am frühen Nachmittag nur elf Dollar, um zehn Prozent weniger als am Vortag.