Ölländer wollen wieder mehr schwarzes Gold hochpumpen

Wenn die Ölminister der Organisation Erdöl exportierender Länder ( OPEC) in Wien zu ihren halbjährlichen Treffen, wie an diesem Freitag wieder, zusammenkommen, sind sie alle in höchster Anspannung: Ölhändler, Investmentbanker und Fachjournalisten.

Denn was das Ölkartell beschließt, hat mächtige Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Finanz. Da geht es um Milliarden, die Investoren verlieren oder gewinnen könnten – und nicht zuletzt um den Spritpreis. Die Ölminister wissen diese aufgeladene Stimmung zu nutzen: Immer wieder lassen sie der in der OPEC-Zentrale wartenden Menge kleine Signale über den Ausgang ihrer Verhandlungen zukommen. Und sie lassen die Menge warten. Gerüchte gehen herum: Die Fördermenge wird erhöht – um eine Million Fass am Tag oder doch nur um 600.000 Fass oder gar nicht. Und der Ölpreis an den Märkten folgt jeder dieser Spekulationen.

Schließlich, nach Stunden des Wartens, betreten OPEC-Präsident Suhail Mohamed Al Mazrouei, Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, und OPEC-Generalsekretär Mohammed Barkindo den Raum und verkünden die Einigung: Die Länder wollen so viel Öl fördern wie Ende 2016 angekündigt.