Ölkonzern Adnoc übernimmt OMV-Anteile von Staatsfonds Mubadala

Beim teilstaatlichen Öl- und Gaskonzern OMV kommt es zu einem Aktionärswechsel. Der langjährige Kernaktionär aus Abu Dhabi, der Staatsfonds Mubadala, verkauft seinen Anteil innerhalb des Emirats an die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), gab der emiratische Ölkonzern am Mittwoch auf seiner Webseite bekannt. Das Staatsholding ÖBAG teilte via Aussendung mit, über den Eigentümerwechsel informiert worden zu sein.

Mit 24,9 Prozent der Anteile an der OMV wird ADNOC damit zum zweitgrößter Aktionär hinter der ÖBAG, die 31,5 Prozent hält. "Sollten die behördlichen Genehmigungen erteilt werden, wäre die Adnoc ein langfristig orientierter, strategischer Partner für alle Geschäftsfelder der OMV", schrieb die ÖBAG in ihrer Stellungnahme. Die ÖBAG und Mubadala stimmen sich als die zwei größten Aktionäre über einen Syndikatsvertrag ab, anzunehmen, dass dieser nun auf Adnoc übertragen wird.

Strategische Beteiligung

Adnoc hat bereits die 25 Prozent von Mubadala an der Chemie- und Kunststoffgruppe der OMV, Borealis, übernommen.

Mit dem Wechsel der Eigentümerschaft innerhalb der Unternehmengruppe des Emirates wird auch die Bedeutung der OMV-Beteiligung für Abu Dhabi signalisiert. Das Emirat schaufelt die OMV-Beteiligung nicht nur quasi von einer Tasche in die andere. Die OMV wird von einer Finanzbeteiligung zu einer strategischen Beteiligung aufgewertet.