Ökonomin: „Das Wichtigste ist, dass Stabilität geschaffen wird“

Am Mittwoch veröffentlichte das WIFO seine jüngste Schätzung fürs erste Jahresviertel 2019. Die fiel verhalten positiv aus: Die Wirtschaft macht zwar aktuell keine allzu großen Sprünge, der Dämpfer ist aber nicht so stark wie befürchtet.

So wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahresabstand um 1,4 Prozent – zuletzt waren 1,1 Prozent Plus erwartet worden. Vor allem der Konsum und Investitionen, insbesondere in der Bauwirtschaft, waren noch stark.