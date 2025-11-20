Ökonom Schneider: "Abgabenbetrug steigt heuer auf 13,23 Milliarden Euro"

Österreich ist ein Land der Pfuscher. Allein im Vorjahr hat die Schattenwirtschaft rund 38,23 Milliarden Euro ausgemacht oder 7,8 Prozent des offiziellen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Diesmal hat der Linzer Ökonom und Schattenwirtschaftsexperte Friedrich Schneider berechnet, welchen Anteil der gesamte Abgabenbetrug in Österreich hat. „Mit steigender Arbeitslosigkeit und sinkendem BIP steigt der Pfusch. Die Leute reagieren direkt. Wenn man jetzt merkt, man kriegt nicht den vollen Inflationsausgleich, dann fehlt etwas im Börsel. Dann wird gepfuscht“, sagt Schneider im Gespräch mit dem KURIER. „Ein Treiber des Abgabenbetruges ist der Pfusch. Er macht fast die Hälfte des Abgabenbetrugs aus. Wenn der Pfusch wächst, steigt auch der Abgabenbetrug.“

Der Abgabenbetrug setzt sich somit aus dem Pfusch und den dabei entgangenen Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuern zusammen, aus der klassischen Steuerhinterziehung samt Mehrwertsteuerbetrug (Karussellgeschäfte) und dem Sozialabgabenbetrug, bei dem staatliche Sozialleistungen ohne berechtigten Anspruch bezogen werden. Insgesamt steigt der Abgabenbetrug laut Schneider im Schnitt pro Jahr um acht Prozent. Waren es im Jahr 2023 noch 10,6 Milliarden Euro, die betrügerisch erlangt wurden, so schätzt der Ökonom das Ausmaß heuer auf 13,23 Milliarden Euro.