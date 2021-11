Ökonom: Früherer Lockdown hätte weniger Schaden angerichtet

Die Kosten für einen neuerlichen, österreichweiten Lockdown lassen sich noch schwer abschätzen. Ein früherer Stillstand wäre aber wohl billiger gekommen, sagte Wifo-Ökonom Josef Baumgartner zur APA. "Eine konkrete Einschätzung zu geben, was das BIP-mäßig heißt, ist sehr schwierig", so Baumgartner zum drohenden neuerlichen und somit vierten Lockdown. Sehr kritisch zum Zögern der Politik äußerte sich am Donnerstag auch UNIQA-Chef Andreas Brandstetter.