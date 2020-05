Ökoabgabe macht Strom teurer

Diese Teuerung trifft aber nicht alle Österreicher. Während die Wiener heuer für Strom etwa 3,7 Prozent mehr zahlen, sinkt die Rechnung in Niederösterreich um drei Prozent und in Salzburg um vier Prozent. In Linz bleibt die Stromrechnung unverändert. Ausschlaggebend für diese Unterschiede ist die Netzgebühr, die von der E-Control (zum Tarifrechner) in Niederösterreich besonders stark reduziert wurde, die in Wien aber um 4,4 Prozent nach oben gesetzt wurde. Diese Verbilligung in Niederösterreich macht die höhere Ökostromförderung wieder wett.