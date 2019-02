Öko? Wurst! Wursthersteller und andere Betriebe setzen auf Umweltschutz

Umweltperformance rückt in den Fokus

Besonders bei innerbetrieblichen Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Umweltperformance seien heimische Betriebe sehr aktiv, bestätigt Wolfgang Wimmer, TU-Wien-Wissenschafter und Geschäftsführer der Ecodesign Company. Vergleiche mit anderen Ländern seien in diesem Bereich zwar schwierig, Wimmer verweist aber auf das EU-Öko-Audit EMAS. Bei diesen freiwilligen, recht strengen Zertifizierungen für nachhaltiges Umweltmanagement liegt Österreich weltweit sogar auf Platz vier.

Auch die Sensibilität in Sachen „grüner Produktion“ sei größer geworden, bestätigt der Experte. „Der Fokus geht weg von der eigenen Produktion hin zur Umweltperformance der eigenen Produkte. Wie viele Ressourcen und Energie sind für mein Produkt erforderlich? Welche Problemstoffe enthält mein Produkt? Diese Fragen kommen vermehrt in der Vordergrund, auch in den Umweltabteilungen der Betriebe“, so Wimmer.