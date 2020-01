Öko-Schmäh: Aufregung um geschenkte Elektro-Porsche

Diese finden am Bau der neuen Luxus-Anlage mit knapp 500 Gästebetten nichts Nachhaltiges. Die Bagger sind längst angerollt, Straßen werden gebaut, Bäume gerodet, Lärmschutzwände aufgestellt. „Ein ideales Fallbeispiel für Kapitalismus“, meint der Umweltschützer Willi Schwarzenbacher und betont schnell, dass er keine Neiddebatte anstoßen will. Aus seiner Sicht gibt es aber schon genügend Gästebetten in Salzburg.

„550.000 Einwohner, 350.000 Eigenheime und Wohnungen, knapp 30 Millionen Gästenächtigungen bei einer Auslastung von rund 35 Prozent“, rechnet er vor. „Was wollen wir also noch alles verbauen?“ Obendrein sei es kein Zufall, dass die Anlage knapp 500 Gästebetten habe: „Ab 500 Betten hätten sie eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen müssen.“