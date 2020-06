Vegane Gurken und begastes Brot

Aus Sicht von Rudi Vierbauch, Obmann der Bio Austria, fließt derzeit zu viel Bio-Milch aus Österreich in die Nachbarländer. Allen voran nach Deutschland, weil Molkereien dort bessere Preise zahlen. Der Grund: In Österreich ist der Bio-Milchpreis an jenen von konventioneller Milch gekoppelt. Da derzeit die Preise wegen des Überangebots im Keller sind, „bluten auch die Biobauern mit“, so Vierbauch. In Deutschland würden sie derzeit rund 10 Cent mehr pro Liter Milch bezahlt bekommen als am Heimmarkt. Auch weil es in Deutschland Molkereien wie die Andechser Molkerei gibt, die sich auf Bio-Milch spezialisiert haben.

„In den österreichischen Vorständen der Molkereien sitzen dagegen vor allem Leute aus der konventionellen Produktion, die Bio nur mitmachen“, meint Vierbauch, der ein entsprechendes Verständnis für Bio vermisst. In den Vorständen würden die Bio-Vertreter stets überstimmt: „Der Bio-Anteil einer durchschnittlichen österreichischen Molkerei liegt bei 16 Prozent. Wären es 30 Prozent, würden Vorstände anders denken.“