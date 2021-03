OeKB machte 2020 weniger Gewinn

Die Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) ist operativ gut durch das Coronajahr 2020 gekommen, erwirtschaftete unterm Strich aber weniger Gewinn. Nach Steuern blieb ein Überschuss von 47,7 Mio. Euro, nach 51,4 Mio. Euro im Jahr 2019. Die zentralen Dienstleistungen der OeKB, Exportfinanzierungen und -haftungen, waren indessen heuer deutlich stärker nachgefragt, teilte die Kontrollbank am Freitag mit.

Die Neuzusagen bei den Exporthaftungen legten um rund ein Fünftel (21 Prozent) auf 7,5 Mrd. Euro zu. Bei den Exportfinanzierungen fiel das Plus mit 30 Prozent auf 7,6 Mrd. Euro noch stärker aus. Die OeKB hat heimische Exportfirmen 2020 mit einem Sonder-Kreditrahmen (Sonder-KRR) unterstützt. Das Volumen lag zunächst bei 2 Mrd. Euro, wurde dann aber auf 3 Mrd. Euro erhöht.

Darüber hinaus hat die Kontrollbank im Zuge der Krise die Abwicklung von Überbrückungsgarantien für Großunternehmen übernommen und ein Schnellverfahren für Finanzierungen in gesundheitsrelevanten Sparten eingeführt. Für Neugeschäfte und Projekte zur Bekämpfung der Pandemie in Zielländern wurde eine Sonderfazilität in Höhe von 100 Millionen Euro eingeführt.