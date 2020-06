ÖIAG-Struktur bleibt vorerst einbetoniert

Auch nach dem überraschenden Abgang von ÖIAG-Chef Markus Beyrer Richtung Brüssel zeichnet sich keine Neuausrichtung der Staatsholding ab.

Die ÖVP will die drei letzten großen ÖIAG-Beteiligungen Post, Telekom und OMV am liebsten voll privatisieren. Damit hätte sich das Thema ÖIAG quasi von selbst erledigt. Das sei das aber – klagte ÖVP-Chef Michael Spindelegger am Dienstag nach dem Ministerrat – "faktisch nicht zu machen. Daher wird es die ÖIAG weiter geben." Zumindest in dieser Legislaturperiode.