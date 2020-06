ÖIAG: Die Freunderlpartie im Aufsichtsrat

"Gescheitert und nicht mehr zeitgemäß" – die SPÖ, die gegen diese Konstellation von Beginn an Sturm lief, würde den Aufsichtsrat lieber heute als morgen neu regeln. "Die Art und Weise der Besetzung des ÖIAG-Aufsichtsrats war ein Versuch der Selbstverwaltung, der offenkundig zur Selbstversorgung für manche Gruppen wurde", kritisiert SP-Finanzstaatssekretär Andreas Schieder . Eine Diskussion über die Zukunft der ÖIAG "sollte sinnvollerweise auch das ÖIAG-Gesetz und die Bestellungsmethode des Aufsichtsrates umfassen". Nun sei die ÖVP am Zug, "hier auf uns zuzukommen".

Jetzt wird’s spannend – der schwarze Regierungspartner hat für diese Diskussion tatsächlich ein Ohr. Denn die anfängliche Euphorie ist schon längst in tiefen Frust umgeschlagen. "Der sich selbst erneuernde Aufsichtsrat hat sich nicht bewährt. Da hat sich eine Clique die ÖIAG unter den Nagel gerissen, nach dem Motto: Bring your friends and family", ärgert sich ein VP-naher Spitzenmanager. "Hier geht es immerhin um Eigentum der Steuerzahler. Die Republik hat nichts mitzureden, ist aber verantwortlich. Die ÖIAG ist wie eine Stiftung, auf die der Stifter keinen Einfluss mehr hat", moniert man in der ÖVP.