Öfter Ostsee statt Mittelmeer

Heuer dürfte besonders viel davon in Österreich ausgegeben werden. Denn 26 Prozent der Urlaubswilligen planen einen Österreich-Urlaub – in anderen Jahren waren es keine 20 Prozent. Die Tourismusanalysen der letzten 17 Jahre zeigen aber, dass letztlich immer mehr Österreicher im eigenen Land geblieben sind als ursprünglich geplant – konstant zwischen 27 und 31 Prozent. "Man plante eine längere, teurere Reise in den Süden, urlaubt dann aber letztlich doch kürzer und preiswerter in Österreich", so die nüchterne Analyse von Zellmann. Heuer können – aufgrund der Hochrechnungen der Vorjahreswerte – sogar 36 Prozent der Urlauber in Österreich bleiben. Zellmann räumt auch gleich mit der Mär auf, dass zwei Wochen Sommer- und eine Woche Winterurlaub so etwas wie Standard sind. Das konnten sich in den vergangenen 17 Jahren immer nur 13 bis 16 Prozent der Österreicher leisten. 42 Prozent der Österreicher sind im Vorjahr gar nicht verreist, 34 Prozent waren nicht länger als 13 Tage unterwegs.