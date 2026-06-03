Österreichs Wirtschaft schwächelt: OECD senkt BIP-Prognose

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Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum Österreichs nach unten korrigiert. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs geht die OECD für 2026 von einem Wachstum des heimischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von nur noch 0,7 Prozent aus - statt der ursprünglich angenommenen 0,9 Prozent. Für 2027 wird ein Wachstum von 1,1 statt 1,2 Prozent prognostiziert. Die Prognosen sind allerdings nach Angaben der Organisation mit Vorsicht zu genießen. "Eine länger als erwartete Störung der Energiemärkte könnte das Wachstum erheblich verlangsamen", betonte die OECD in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Ausblick. Zum Vergleich: Die heimischen Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS rechnen für 2026 mit einem Plus von 0,9 bzw. 0,5 Prozent, die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) geht von 0,5 Prozent und die EU-Kommission von 0,6 Prozent aus.

Unter dem Durchschnitt Im internationalen Vergleich liegt Österreich damit deutlich unter dem Durchschnitt. Die OECD-Staaten werden heuer und nächstes Jahr auf ein BIP-Wachstum von 1,5 bzw. 1,7 Prozent kommen. Das globale Wirtschaftswachstum prognostiziert die OECD für 2026 mit 2,8 Prozent und für 2027 mit 3,1 Prozent. Grundlegend stellt der sich zuspitzende Konflikt im Nahen Osten nach Ansicht der OECD die Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft auf eine "harte Probe". Selbst nach Beendigung des Konflikts dürften die wirtschaftlichen Auswirkungen noch einige Zeit zu spüren sein, heißt es in dem Bericht. Für die USA sagt die OECD für das laufende Jahr ein Wachstum von rund zwei Prozent voraus, das sich 2027 auf 1,8 Prozent abschwächt. Während der Energieschock und die erhöhte Unsicherheit aufgrund des Konflikts im Nahen Osten voraussichtlich das Wachstum des privaten Konsums dämpfen werden, wird das zugrunde liegende Wachstum weiterhin durch starke Investitionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz gestützt. Im Euroraum erwartet die OECD für das laufende Jahr ein Wachstum von 0,8 Prozent, das 2027 wieder auf 1,2 Prozent ansteigt, da sich die Binnennachfrage und das Handelswachstum beleben. In China wird sich das Wachstum nach Prognose der OECD 2026 auf 4,5 Prozent und 2027 auf 4,3 Prozent verlangsamen. Chinas hoher Energieverbrauch und seine Abhängigkeit von Importen machten das Land anfällig für globale Ölpreissteigerungen, doch eine zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien und reichhaltige Reserven milderten diese Auswirkungen ab.