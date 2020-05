Leichte Erholung in Ländern der Eurozone in Sicht

In dieselbe Kerbe schlägt die EU-Kommission. Laut einer Eurobaromter-Umfrage in ihrem Auftrag sind derzeit mehr als die Hälfte der heimischen Unternehmen im EU-Ausland aktiv, allen voran jene des verarbeitenden Gewerbes (78 Prozent). Vier von zehn österreichischen Betrieben wollen künftig stärker im EU-Binnenmarkt mitmischen. Für Firmen, die auf die Fördertöpfe der EU zugreifen wollen, verspricht Richard Kühnel, Vertreter der EU-Kommission in Österreich, Erleichterungen bei der Antragsstellung.

Derzeit holen sich vor allem größere Betriebe EU-Förderungen ab. Auch, weil sie die personellen Kapazitäten für aufwendige Ansuchen haben oder dafür externe Berater engagieren. Jedes fünfte Unternehmen mit zumindest 51 Mitarbeitern bekommt laut Umfrage eine Föderung der EU, bei Betrieben mit maximimal zehn Mitarbeitern liegt die Quote dagegen bei nur sechs Prozent.