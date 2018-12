ÖBB: Weichenstellungen und Bremsklötze

Zuerst die Personalia. Am kommenden Freitag wird der Holding-Aufsichtsrat der ÖBB die Weichen in Vorstand und Aufsichtsrat neu stellen. Der jetzige Aufsichtsratspräsident Arnold Schiefer, FPÖ, wird in die Reihe der einfachen Aufsichtsräte zurücktreten. Im April 2019 wird Schiefer dann in den Vorstand wechseln und ÖVP-Finanzchef Josef Halbmayr, der in Pension geht, beerben. Zum neuen Vorsitzenden werden die Aufsichtsräte aus ihren Reihen den ehemaligen FPÖ-Abgeordneten Gilbert Trattner wählen.

Einen von zwei Vorständen und den Aufsichtsratschef – die Blauen haben es geschafft, ihren Einfluss auf die Staatsbahn unter Verkehrsminister Norbert Hofer weiter zu stärken.