Österreich ist beim Bahnfahren Nummer Eins in der EU

1.597 Kilometer legten die Österreicher 2023 im Schnitt auf Schiene zurück. Mit dieser Zahl führt Österreich die Rangliste vor Frankreich (1.542 km) und Schweden (1.261 km) an. Und eines zeichnet sich klar ab: Der Zug erfreut sich in Österreich immer mehr Beliebtheit.

Positiv auf die Auslastung der Züge würden sich die immer flexibler werdenden Arbeitszeiten auswirken, so Frank Michelberger. Der Trend zum Homeoffice führe dazu, dass Passagiere, zu anderen Zeiten Zug fahren. „Wenn früher der Freitag die Rückreisezeit von Wien in die Bundesländer war, ist es jetzt eher schon der Donnerstag. Ähnliches gilt umgekehrt für Sonntag und Montag“, sagt Frank Michelberger.

Technischer Fortschritt

Nicht nur beim Zugfahren spielt Österreich in der oberen Liga. Auch in Sachen Forschung und Entwicklung von Schienenfahrzeugen ist Österreich sehr gut aufgestellt.

Als heimisches Leuchtturmprojekt gilt dabei das „Rail4Future“. Eine digitale Streckensimulation soll helfen, den Zustand von Zügen vorherzusagen. Konkret zeigt die Simulation, wie sich Schienenfahrzeuge in Tunnels, auf Brücken und an den Weichenstellen verhalten. Im Speziellen können auf der Plattform verschiedenste Zugkombinationen virtuell auf die Strecke geschickt werden.