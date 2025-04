ÖBB knackten 2024 die 500-Millionen-Passagier-Marke

Die Bilanz der ÖBB fällt gut aus. Sie konnten trotz Jahrhunderthochwasser und Wirtschaftsabschwung im Geschäftsjahr 2024 ein stabiles Ergebnis erwirtschaften. "Hauptverantwortlich dafür ist die anhaltende Nachfrage nach Bahn & Bus: 511,3 Millionen Menschen sind im vergangenen Jahr mit den ÖBB gefahren. Damit konnte der Rekord aus dem Jahr 2023 noch einmal übertroffen werden – um 17,7 Millionen Fahrgäste bzw. 3,6 Prozent mehr. Das Plus brachte diesmal der Nahverkehr mit einem Zuwachs von +9,8 Prozent. Auch die ÖBB Infrastruktur wächst stetig", heißt es in einer Aussendung.



Im Jahr 2024 wurden knapp 172,8 Millionen Zugkilometer gefahren. Das ist ein Plus von 4,2 Prozent gegenüber 2023. Die hohe Nachfrage sorgte unterm Strich für ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 113,6 Millionen Euro – ein Plus von 2 Millionen Euro gegenüber 2023 (Vj: 111,6 Mio. Euro).



ÖBB CEO Andreas Matthä sagt dazu: “2024 war ein Jahr mit vielen Herausforderungen – Stichwort Jahrhunderthochwasser. Aber auch Erfolgen! Ein besonderes Highlight war, dass wir die halbe Milliarde-Marke bei den Fahrgastzahlen geknackt haben. Zusammenfassend kann man also stolz sagen: Noch nie sind so viele Menschen mit den ÖBB gereist und noch nie sind so viele Züge auf Österreichs Schienen unterwegs gewesen.”