ÖBB-Fracht wird nächstes Jahr teurer

Aber das Ergebniswachstum blieb zuletzt hinter dem Umsatzwachstum zurück.

Zum einen steigen die Energiekosten in Osteuropa um bis zu 40 Prozent, auch die Kosten für Infrastruktur und Personal steigen. Zum anderen müssen wir massiv investieren, um den Kunden die richtige Qualität und Performance liefern zu können. Die Güterwaggons sind durchschnittlich 30 Jahre alt. Wir stehen beim Ergebnis relativ gut da, absolut gesehen ist es okay. Die Kosten fahren uns rein, und wir müssen investieren. Also werden wir mit Preiserhöhungen Anfang 2019 im ein- bis zweistelligen Bereich auf den Markt kommen.

Vertreiben Sie damit nicht Kunden auf die Straße?

Auch auf der Straße steigen die Kosten, und es gibt einen Fahrermangel. Die Wirtschaft brummt, aber die Logistik hat insgesamt nicht profitiert, eben wegen der hohen Kosten.

Die RCG arbeitet an „intelligenten Zügen“. Was werden sie können, und wann kommen sie?

Wir haben mit unserem Partner Voestalpine genau geschaut, was an Innovationen möglich ist. Wir arbeiten zum Beispiel im Leichtbau mit hochfestem Stahl, wodurch man vier Tonnen mehr aufladen kann. Die Waggons sind modular aufgebaut, was mehr Flexibilität erlaubt. Die Waggons sind auch für Sensorik geeignet, dadurch werden sie erst intelligent. So weiß man, wo der Wagen ist, wie viele Kilometer er gefahren ist und kann die Instandhaltung zielgerichtet angehen. Für Spezialfälle gibt es auch Beladungs-, Stoß-, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren.

Viele sehen das chinesische Bahn-Infrastrukturprojekt, die neue Seidenstraße, als Gefahr für die europäische Wirtschaft, sie könne zu einer Einbahnstraße werden und den Markt mit billigen Produkten überfluten. Wie sehen Sie das?

Wir fahren bereits jetzt mit rund 400 Zügen pro Jahr auf der nördlichen Landroute der Seidenstraße durch Russland. Mehr als 90 Prozent werden heute mit dem Schiff transportiert, daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Ein Schiff braucht von China nach Europa fünf Wochen, ein Container kostet 1000 bis 2000 Euro. Die Bahn braucht nur zwei Wochen, das könnte man sogar noch auf zehn Tage drücken. Ein Container kostet um die 5000 Euro. Das zahlt sich vor allem dann aus, wenn es um teure Fracht geht oder man eine schnelle Nachbestellung braucht. Mit zehn Tagen ist der Zug nicht mehr weit vom Flugzeug entfernt, das braucht in Summe auch an die fünf Tage, ein Container kostet das Zwei- bis Dreifache. Da ist die Frage, ob der Zug nicht dem Flugzeug etwas wegnimmt.