ÖBB beginnen mit Planungen für Ausbau der Arlbergbahnstrecke

Die ÖBB haben mit den Planungen für den zweigleisigen Ausbau des "Klosterbogens" begonnen. Die Einreichplanung für die Erweiterung des rund 1,4 Kilometer langen Streckenabschnitts von der östlichen Einfahrt des Bahnhofs Bludenz in Richtung Arlberg soll bis voraussichtlich 2024 abgeschlossen sein. Anschließend wird das Großprojekt zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eingereicht, so die ÖBB-Infrastruktur AG am Freitag in einer Aussendung.

Für die Fernverkehrszüge verbessere sich infolge des Ausbaus die Kreuzungssituation im Bereich Bludenz, dadurch sollen diese Züge pünktlicher werden. Als begleitende Maßnahmen werden neue Lärmschutzwände angebracht und die Kreuzungsbereiche mit den Landesstraßen L190 und L97 in Zusammenarbeit mit dem Land Vorarlberg und der Stadt Bludenz fußgänger- und radfreundlicher gestaltet. In einer ersten Etappe erfolgten nun Vermessungsarbeiten und Grenzfeststellungen, hieß es. Die Pläne seien Teil des Vorhabens, die Arlbergbahnstrecke als eine der Hauptstrecken des ÖBB-Streckennetzes zu verbessern und für künftige Herausforderungen zu rüsten.